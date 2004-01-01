Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Петухова Вера Павловна
Петухова Вера Павловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Петухов Павел Степанович
1917 г.р.
Мать
Петухова Анна Семеновна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Петухов Павел Степанович
Мать:
Петухова Анна Семеновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия