Петухова Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Вера Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Петухов Павел Степанович

Мать: Петухова Анна Семеновна

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