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Жинов Александр Николаевич

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

1927

Дата смерти

29.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Жинов Николай

Мать: Жинова Дарья Венедиктовна

Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1949

Сын: Жинов Александр Александрович

Мать ребёнка: Жинова Тамара Григорьевна

Казахстан
Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Жинова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Жинова Тамара Григорьевна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Смерть
29.08.1990
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Причина смерти: раковая интоксикация. Рад средостение с метастазами в правое легкое
Похороны
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
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