Жинов Александр Николаевич
Место рожденияКазахстан
Дата рождения1927
Дата смерти29.08.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Жинов Николай
Казахстан
Рождение ребёнка
10.12.1949
Сын: Жинов Александр Александрович
Мать ребёнка: Жинова Тамара Григорьевна
Казахстан
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Жинова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Жинова Тамара Григорьевна
Смерть
29.08.1990
Причина смерти: раковая интоксикация. Рад средостение с метастазами в правое легкое
Похороны
Неизвестно