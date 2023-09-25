Мальчихина Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальчихина Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчихин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальчихина Марина Борисовна

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Мария Борисовна

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчихин Николай Борисович

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчихин Александр Борисович

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
26.11.1965

Дочь: Тоболкина Нина Борисовна

Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич

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