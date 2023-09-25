Мальчихина Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчихин Сергей Борисович
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальчихина Марина Борисовна
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Мария Борисовна
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчихин Николай Борисович
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчихин Александр Борисович
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
26.11.1965
Дочь: Тоболкина Нина Борисовна
Отец ребёнка: Мальчихин Борис Сергеевич