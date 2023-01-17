Голованова (Баушева) Антонина Петровна
Место рожденияпосёлок Арти
Дата рождения23.06.1905
Дата смерти19.10.1985
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Баушева Татьяна
посёлок Арти
Рождение ребёнка
29.12.1925
Дочь: Кочегина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович
посёлок Арти
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Берковская Лариса Павловна
Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович
Рождение ребёнка
14.04.1930
Дочь: Разумкова Муза Павловна
Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1985