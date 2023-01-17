Голованова (Баушева) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованова (Баушева) Антонина Петровна

Голованова (Баушева) Антонина Петровна

avatar

Место рождения

посёлок Арти

Дата рождения

23.06.1905

Дата смерти

19.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Баушева Татьяна

посёлок Арти
Рождение ребёнка
29.12.1925

Дочь: Кочегина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович

посёлок Арти
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Берковская Лариса Павловна

Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1930

Дочь: Разумкова Муза Павловна

Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович

Арти, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Голованов Павел Александрович

Арти, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Павел Александрович

Смерть
19.10.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close