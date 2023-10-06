Макарычева Феврония Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарычева Феврония Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.

Дочь: Макарычев Иван Никитич

Отец ребёнка: Макарычев Никита Григорьевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1895 ст.

Сын: Макарычев Алексей Никитич

Отец ребёнка: Макарычев Никита Григорьевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: Юдина Наталья Никитична

Отец ребёнка: Макарычев Никита Григорьевич

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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