Макарычева Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.
Дочь: Макарычев Иван Никитич
Отец ребёнка: Макарычев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1895 ст.
Сын: Макарычев Алексей Никитич
Отец ребёнка: Макарычев Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1900
Дочь: Юдина Наталья Никитична
Отец ребёнка: Макарычев Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно