Чайка (Соловьева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1981
Отец: Соловьев Александр
Мать: Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасенко ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2005
Рождение ребёнка
16.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чайка Сергей Владимирович
Могилев, Могилёвская область