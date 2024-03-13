Чайка (Соловьева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка (Соловьева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1981

Отец: Соловьев Александр

Мать: Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко ?

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2005

Муж: Чайка Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
16.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чайка Сергей Владимирович

Могилев, Могилёвская область

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