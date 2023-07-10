Хабаровский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1991
Дочь: Хабаровская Иванна Васильевна
Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1992
Сын: Хабаровский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабаровский Егор Васильевич
Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабаровская Туяра Васильевна
Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно