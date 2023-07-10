Хабаровский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабаровский Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1991

Дочь: Хабаровская Иванна Васильевна

Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1992

Сын: Хабаровский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабаровский Егор Васильевич

Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабаровская Туяра Васильевна

Мать ребёнка: Балаганчик Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балаганчик Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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