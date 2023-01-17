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Мурог Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурог Сергей Петрович

Мать: Скирт Серафима Алексеевна

Рождение ребёнка
05.02.1959

Дочь: Мурог Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Бондарева Лилия Николаевна

Свиблово, Ростокинская волость, Московский уезд
Развод
1965

Жена: Бондарева Лилия Николаевна

Свиблово, Ростокинская волость, Московский уезд
Развод
1965

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Лилия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурог Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мурог ?

Ровно, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурог ?

Смерть
Неизвестно
Ровно, Рівненська область
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