Мурог Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурог Сергей Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1959
Дочь: Мурог Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Бондарева Лилия Николаевна
Развод
1965
Развод
1965
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурог Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Мурог ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурог ?
Смерть
Неизвестно