Вера Семеновна (6.400) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Семеновна (6.400)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1842

Сын: Иван Иванович (Р.С.)

Отец ребёнка: Иван Григорьевич (6.400)

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич (6.400)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич (6.400)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич (6.400)

Смерть
Неизвестно
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