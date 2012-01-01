Вера Семеновна (6.400)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1842
Сын: Иван Иванович (Р.С.)
Отец ребёнка: Иван Григорьевич (6.400)
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич (6.400)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич (6.400)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно