Пугачёва Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачёва Прасковья Ивановна

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Место рождения

Тимбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1892 ст.

Дата смерти

22.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1926

Дочь: Уткина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Пугачёв Иван Петрович

Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.07.1969
Иваново, Иваново, Ивановская область
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