Пугачёва Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1892 ст.
Дата смерти22.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1926
Дочь: Уткина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Пугачёв Иван Петрович
Калиновка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.07.1969
Иваново, Иваново, Ивановская область