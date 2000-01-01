Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Карлов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров

Рождение ребёнка
1892

Сын: Карлов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров

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