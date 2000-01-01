Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Карлов Григорий Федоров