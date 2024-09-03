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Артюшин Валерий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюшина (Петухова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
07.11.1983

Сын: Артюшин Павел Валерьевич

Мать ребёнка: Артюшина (Петухова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Клинник (Артюшина) Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Артюшина (Петухова) Ольга Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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