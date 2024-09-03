Артюшин Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1983
Мать ребёнка: Артюшина (Петухова) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Клинник (Артюшина) Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Артюшина (Петухова) Ольга Алексеевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область