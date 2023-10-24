Астафьев Михей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Михей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Астафьев Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Батищева Наталья Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Астафьева Авдотья Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варвара Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексей Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Фекла Самсоновна

Смерть
1800
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