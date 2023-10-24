Астафьев Михей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Астафьев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Батищева Наталья Михеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Астафьева Авдотья Михеевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Михеевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варвара Михеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алексей Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800