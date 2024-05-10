Иванов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портнягина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1966
Дочь: Колодезникова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1986
Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно