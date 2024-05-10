Иванов Николай Михайлович 19.03.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1945

Отец: Иванов Михаил Михайлович

Мать: Иванова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портнягина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1966

Дочь: Колодезникова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1986

Сын: Иванов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Иванова (Протодьяконова) Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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