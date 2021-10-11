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Оранж Борис Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1917

Дата смерти

07.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1917

Отец: Оранж Алексей Самуилович

Мать: Оранж Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1948

Дочь: Зеленина Валентина Борисовна

Мать ребёнка: Оранж Нина Федоровна

Рождение ребёнка
22.04.1952

Сын: Оранж Александр Борисович

Мать ребёнка: Оранж Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.06.1989
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