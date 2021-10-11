Оранж Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1917
Дата смерти07.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1917
Отец: Оранж Алексей Самуилович
Мать: Оранж Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1948
Дочь: Зеленина Валентина Борисовна
Мать ребёнка: Оранж Нина Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1952
Сын: Оранж Александр Борисович
Мать ребёнка: Оранж Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
07.06.1989