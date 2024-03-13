Клопов Деомид Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Клопов Степан
Рождение ребёнка
11.07.1895
Дочь: Клопова Марина Деомидовна
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
05.11.1896
Дочь: Клопова Анна Деомидовна
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
13.04.1898
Сын: Клопов Максимилиан Деомидович
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
24.04.1900
Дочь: Клопова Клавдия Деомидовна
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Клопов Емелиан Деомидович
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
10.02.1908
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
16.03.1910
Дочь: Клопова Александра Деомидовна
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Клопова Лидия Деомидовна
Мать ребёнка: Загайнова Ксения Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно