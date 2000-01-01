Саечников Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечников Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1926

Дата смерти

24.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926

Отец: Саечников Пётр Иванович

Мать: Саечникова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саечникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саечников Пётр Александрович

Мать ребёнка: Саечникова Мария Ивановна

Смерть
24.08.1983
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое, г. Семёнов, Нижегородская обл
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