Саечников Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1926
Дата смерти24.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1926
Рождение ребёнка
25.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саечникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саечников Пётр Александрович
Мать ребёнка: Саечникова Мария Ивановна
Смерть
24.08.1983
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое, г. Семёнов, Нижегородская обл