Галиева нурания авхадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиева нурания авхадулловна

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Место рождения

Старый Кинер, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.03.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940

Отец: Галиев авхадулла нету

Мать: Галиева хадича нету

Старый Кинер, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1963

Дочь: Малыхова лилия фаилевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин фаиль ахметшинович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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