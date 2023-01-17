Галиева нурания авхадулловна
Место рождения
Дата рождения21.03.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940
Отец: Галиев авхадулла нету
Мать: Галиева хадича нету
Рождение ребёнка
29.03.1963
Дочь: Малыхова лилия фаилевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметшин фаиль ахметшинович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно