Касаткин Андрей Никитович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Касаткин Андрей Никитович

Место рождения

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касаткина Агафия Ильинична

Рождение ребёнка
01.12.1903

Дочь: (Касаткина) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Касаткина Агафия Ильинична

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
воспр.той же волости дер. Кококрева крестьянин Михаил Никитин и той же деревни крестьянская девица Анисия Ильина
Смерть
Неизвестно

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