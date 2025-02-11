Ульянов Пётр Кирилов 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянов Пётр Кирилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1766, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1837, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Ульянов Борис Петров1800 г.р.
Ульянов Иван Петров1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ульянов Борис Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ульянов Иван Петров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1837
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

66 Семья

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