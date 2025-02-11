Ульянов Пётр Кирилов
мужской, родился 1766, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1837, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Ульянов Борис Петров1800 г.р.
Ульянов Иван Петров1808 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ульянов Борис Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ульянов Иван Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1837
Место жительства
1850