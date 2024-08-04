Козлов Нестер Аверьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1914
Мать ребёнка: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.05.1925
Дочь: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Мать ребёнка: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.12.1931
Мать ребёнка: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна