Козлов Нестер Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Нестер Аверьянович

Козлов Нестер Аверьянович

Место рождения

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Аверьян Гаврилович

Мать: Козлова Солманида Никитична

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Козлов Пётр Нестерович

Мать ребёнка: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.05.1925

Дочь: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Мать ребёнка: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1931

Сын: Козлов Сергей Нестерович

Мать ребёнка: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.