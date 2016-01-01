Уваров Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Геннадий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1954

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2016
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