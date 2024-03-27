Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна

Место рождения

д.Хасаншаих Балтасинскую волость Казанского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

27.12.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Аухади

Мать: Сахибжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
01.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
25.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
10.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Смерть
27.12.1975
Похороны
Неизвестно

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