Хамидуллина Махубжамал Аухадиевна
Место рожденияд.Хасаншаих Балтасинскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти27.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Аухади
Мать: Сахибжамал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1920
Рождение ребёнка
25.08.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
10.03.1932
Смерть
27.12.1975
Похороны
Неизвестно