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Рыболовлев Иван Иванович

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Место рождения

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия

Дата рождения

1907

Дата смерти

30.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Волкова Анна Ивановна

Смерть
30.09.1942
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Первоначальное захоронение: дер.Московская Дубровка, Всеволожский район, Ленинградская область, левый берег реки Невы 22.06.2011 произошло перезахоронение на 2км севернее: п.Дубровское, Всеволожский ... Показать все
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