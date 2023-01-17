Рыболовлев Иван Иванович
Место рожденияМуромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Дата рождения1907
Дата смерти30.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Муромля, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Россия
Сёл Муромля и Ивина уже не существует - они были затоплены, когда строили ГЭС на реке Свирь.... Сейчас это Подпорожский район Ленинградской области.
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Волкова Анна Ивановна
Смерть
30.09.1942
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Первоначальное захоронение: дер.Московская Дубровка, Всеволожский район, Ленинградская область, левый берег реки Невы 22.06.2011 произошло перезахоронение на 2км севернее: п.Дубровское, Всеволожский ... Показать все