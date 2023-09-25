гаева наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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гаева наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: гаев иван евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: гаев иван евгеньевич

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