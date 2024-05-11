Красильникова Тамара Темофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1935
Дата смерти19.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Николай Петрович
Смерть
19.03.1993
Дубовый Мыс, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край