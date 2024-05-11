Красильникова Тамара Темофеевна 07.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова Тамара Темофеевна

Красильникова Тамара Темофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1935

Дата смерти

19.03.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Николай Петрович

Смерть
19.03.1993
Дубовый Мыс, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.