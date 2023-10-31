Мохов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохов Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1981

Отец: не указан

Мать: Мохова Екатерина Афонасьевна

Рождение ребёнка
14.05.2006

Сын: Мохов Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2006

Сын: Мохов Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2009

Дочь: Мохова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2009

Дочь: Мохова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.2018

Сын: Мохов Игорь Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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