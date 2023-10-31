Мохов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1981
Рождение ребёнка
14.05.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2006
Рождение ребёнка
31.07.2009
Дочь: Мохова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2009
Дочь: Мохова Виктория Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.12.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности