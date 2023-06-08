Бяков Василий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
ID 80013534916 Фамилия Бяков Имя Василий Отчество Ермолаевич Дата рождения/Возраст __.__.1903 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва Ви... Показать все
Смерть
Неизвестно