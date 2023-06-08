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Бяков Василий Ермолаевич

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
Неизвестно
ID 80013534916 Фамилия Бяков Имя Василий Отчество Ермолаевич Дата рождения/Возраст __.__.1903 Место рождения Архангельская обл., Вилегодский р-н, Казаковский с/с, д. Масловская Дата и место призыва Ви... Показать все
Смерть
Неизвестно

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