Богданов Павел Пантелеймонович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданов Павел Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Богданов Пантелеймон Федосеевич

Мать: Богданова Марфа (Мавра) Григорьевна

Бракосочетание
09.11.1907

Жена: Богданова (Носова) Феоктиста Григорьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп.6 д. 108 л. 202
Рождение ребёнка
25.10.1908

Сын: Богданов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Богданова (Носова) Феоктиста Григорьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 404 воспреемник - Васильев Архип Григорьев
Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.

Сын: Богданов Василий Павлович

Мать ребёнка: Богданова (Носова) Феоктиста Григорьевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 253 воспреемник крестьянин Носов Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно

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