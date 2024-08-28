Богданов Павел Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
09.11.1907
ГААК ф. 144 оп.6 д. 108 л. 202
Рождение ребёнка
25.10.1908
Мать ребёнка: Богданова (Носова) Феоктиста Григорьевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 404 воспреемник - Васильев Архип Григорьев
Рождение ребёнка
22.03.1911 ст.
Сын: Богданов Василий Павлович
Мать ребёнка: Богданова (Носова) Феоктиста Григорьевна
ГААК ф. 144 оп. 6 д. 1561 л. 253 воспреемник крестьянин Носов Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно