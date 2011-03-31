Фирсюк (Чернуха) Надежда Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1935
Дата смерти31.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1960
Сын: Фирсюк Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Фирсюк Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1969
Сын: Фирсюк Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Фирсюк Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2011