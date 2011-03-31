Фирсюк (Чернуха) Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсюк (Чернуха) Надежда Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1935

Дата смерти

31.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1960

Сын: Фирсюк Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Фирсюк Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1969

Сын: Фирсюк Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Фирсюк Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсюк Евгений Васильевич

Смерть
31.03.2011
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