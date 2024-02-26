Григорий Арсеньев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Арсений Алексеев (Ич)
Мать: Анна Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Елена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Настасья Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Елена
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1840