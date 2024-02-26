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Григорий Арсеньев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Арсений Алексеев (Ич)

Мать: Анна Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анна Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Елена

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Настасья Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Елена

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1840

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