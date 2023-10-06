Непряхина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти24.04.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Непряхин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Непряхин Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Непряхин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Непряхин Дмитрий Ильич
Смерть
24.04.1889
Рождение ребёнка
1898
Сын: Непряхин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Непряхин Дмитрий Ильич