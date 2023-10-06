Непряхина Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непряхина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

24.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непряхин Дмитрий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непряхин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Непряхин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Непряхин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Непряхин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Непряхин Дмитрий Ильич

Смерть
24.04.1889
Рождение ребёнка
1898

Сын: Непряхин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Непряхин Дмитрий Ильич

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