Феодор Наумов
Место рождения
Дата рождения16.?.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1882 ст.
Отец: Наум Гаврилов
Мать: Анна Емельянова
19 18882 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Наум Гаврилов и жена его Анна Емельянова православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Захар Иванов и приемника Ивана... Показать все
Смерть
Неизвестно