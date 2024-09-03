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Феодор Наумов

Место рождения

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.?.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1882 ст.

Отец: Наум Гаврилов

Мать: Анна Емельянова

Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
19 18882 г крещение Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянина Наум Гаврилов и жена его Анна Емельянова православные Восприемники той же деревни из чуваш крестьянин Захар Иванов и приемника Ивана... Показать все
Смерть
Неизвестно

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