Руднянская (Гершанович) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднянская (Гершанович) Мария Александровна

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

19.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880

Отец: Гершанович Александр Абрамович

Мать: Гершанович Розалия Ароновна

Вильнюс, Литва
Бракосочетание
05.10.1906

Муж: Руднянский Илья Шевельевич

Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Руднянский Леонид Ильич

Отец ребёнка: Руднянский Илья Шевельевич

Вильнюс, Литва
Рождение ребёнка
09.12.1910

Сын: Руднянский Савелий Ильич

Отец ребёнка: Руднянский Илья Шевельевич

Вильнюс, Литва
Смерть
Неизвестно
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