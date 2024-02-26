Руднянская (Гершанович) Мария Александровна
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рождения19.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1880
Вильнюс, Литва
Бракосочетание
05.10.1906
Vilnius, Vilnius, Vilnius
Рождение ребёнка
22.09.1907
Отец ребёнка: Руднянский Илья Шевельевич
Вильнюс, Литва
Рождение ребёнка
09.12.1910
Отец ребёнка: Руднянский Илья Шевельевич
Вильнюс, Литва
Смерть
Неизвестно