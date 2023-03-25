Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кизеев Стефан Артемьевич

Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1891 ст.

Дочь: Кизеева Анастасия Артемьевна

Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1898 ст.

Сын: Кизеев Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кизеев Андрей Артемьевич

Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кизеева Мотя Артемьевна

Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизеев Яков Артемьевич

Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизеев Артемий Нестерович

Смерть
После 1911
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