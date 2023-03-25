Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович
Рождение ребёнка
09.12.1891 ст.
Дочь: Кизеева Анастасия Артемьевна
Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович
Рождение ребёнка
30.01.1898 ст.
Сын: Кизеев Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кизеева Мотя Артемьевна
Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кизеев Артемий Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1911