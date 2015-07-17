(Smith) Susan Lynn
Место рожденияDetroit, Michigan, United States
Дата рождения21.05.1959
Дата смерти17.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1959
Отец: Smith Gordon Stanley
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.04.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.07.2015
Похороны
Неизвестно