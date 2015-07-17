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(Smith) Susan Lynn

Место рождения

Detroit, Michigan, United States

Дата рождения

21.05.1959

Дата смерти

17.07.2015

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1959

Отец: Smith Gordon Stanley

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
04.04.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.07.2015
Похороны
Неизвестно

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