(Грезова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1910
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1910
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно