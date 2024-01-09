Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1911
Сын: Бывалькевич Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Павлович
Рождение ребёнка
02.11.1913
Сын: Бывалькевич Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Бывалькевич Василий Андреевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Павлович
Боханов, Чернігівська область