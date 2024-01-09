Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Меренец) Глафира Авраамовна

Место рождения

Высокинь, Чернігівська область

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокинь, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Андрей Павлович

Рождение ребёнка
23.06.1911

Сын: Бывалькевич Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Павлович

Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Бывалькевич Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Павлович

Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Бывалькевич Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Андрей Павлович

Боханов, Чернігівська область

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