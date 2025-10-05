Рогожина-Ляпунова Елена Ивановна
женский, родилась Около 1843 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Рогожин Григорий ЛеонтьевичОколо 1839 ст. г.р.
Дмитрий НикифоровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляпунов Неизвестно
Бракосочетание
24.05.1868 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Муж: Дмитрий Никифорович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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