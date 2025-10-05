Рогожина-Ляпунова Елена Ивановна Около 1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рогожина-Ляпунова Елена Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась Около 1843 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Рогожин Григорий ЛеонтьевичОколо 1839 ст. г.р.
Дмитрий НикифоровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/2234f622-7ba9-4389-9416-89b1fea34f41/620?center=2321+1778 https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/139?center=2069+2694

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпунов Неизвестно

Бракосочетание
24.05.1868 ст.

Муж: Рогожин Григорий Леонтьевич

Москва, город федерального значения Москва

У Елены Ивановны это второй брак https://yandex.ru/archive/catalog/5c78bb22-bfc5-4192-82d8-6a622abeb173/139?center=1108+2744

Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Дмитрий Никифорович

Москва, город федерального значения Москва

У Елены Ивановны это третий брак, а у Дмитрия Никифоровича второй https://yandex.ru/archive/catalog/2234f622-7ba9-4389-9416-89b1fea34f41/620?center=2321+1778

Смерть
Неизвестно

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