Пантелеева (Бирюкова) Мария Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Бирюкова) Мария Мартиновна

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Место рождения

(ранее Фошнянская волость, Брянский уезд, Орловская губерния)

Дата рождения

Между 1897 и 1898

Дата смерти

26.10.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1892 и 1895 г.р.

Дети

1914 г.р.
Между 1927 и 1937 г.р.
1930 г.р.
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Место
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Рождение
Между 1897 и 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Фошнянская волость, Брянский уезд, Орловская губерния)
Бракосочетание
03.02.1914

Муж: Пантелеев Николай Григорьевич

Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1927 и 03.04.1937

Сын: Пантелеев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

Михайловка, Красноярский край Россия
Рождение ребёнка
08.10.1930

Дочь: Копанева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

Михайловка, Красноярский край Россия
Рождение ребёнка
02.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

Михайловка, Красноярский край Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.1972
Южно-Сахалинск, Сахалинская область Россия
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