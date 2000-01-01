Пантелеева (Бирюкова) Мария Мартиновна
Место рождения(ранее Фошнянская волость, Брянский уезд, Орловская губерния)
Дата рожденияМежду 1897 и 1898
Дата смерти26.10.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Между 1897 и 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Фошнянская волость, Брянский уезд, Орловская губерния)
Бракосочетание
03.02.1914
Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич
(ранее Ирбейская волость, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Между 1927 и 03.04.1937
Сын: Пантелеев Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич
Михайловка, Красноярский край Россия
Рождение ребёнка
08.10.1930
Дочь: Копанева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеев Николай Григорьевич
Михайловка, Красноярский край Россия
Рождение ребёнка
02.05.1935
Михайловка, Красноярский край Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.1972
Южно-Сахалинск, Сахалинская область Россия