Иллич-Свитыч (Бубель) Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1748
Отец: Бубель ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Теофилия
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ядвига
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Иллич-Свитыч Иван
Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иллич-Свитыч Лука
Смерть
Неизвестно