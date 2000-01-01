Иллич-Свитыч (Бубель) Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИллич-Свитыч (Бубель) Кристина

Иллич-Свитыч (Бубель) Кристина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Бубель ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Теофилия

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ядвига

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иллич-Свитыч Григорий

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Иллич-Свитыч Иван

Отец ребёнка: Иллич-Свитыч Лука

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иллич-Свитыч Лука

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close