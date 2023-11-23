Розов Сергей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1937
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова (Розова) Любовь Сергеева
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Мария Сергеева
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Иоанн Сергеев
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Надежда Сергеева
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Вера Сергеева
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розов Павел Сергеев
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розова Александра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Козлово Мышкинского уезда
Смерть
1937