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Розов Сергей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Розов Василий Дмитриев

Мать: Розова (Попова) Мария Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова (Розова) Любовь Сергеева

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Мария Сергеева

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Дмитрий Сергеев

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Николай Сергеев

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Константин Сергеев

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Надежда Сергеева

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Вера Сергеева

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Розова Александра Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Александра Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Козлово Мышкинского уезда
Смерть
1937

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