Тайшин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Тайшин Иван Матвеев
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
В возрасте 5 лет был похищен казахами. Был принят в семью, обучен езде на лошади, воспитывался как родной сын. При случае сбежал и прискакал в родную деревню (Сумки?) где его считали погибшим
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Тайшина Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно