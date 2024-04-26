Тайшин Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайшин Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Тайшин Иван Матвеев

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
В возрасте 5 лет был похищен казахами. Был принят в семью, обучен езде на лошади, воспитывался как родной сын. При случае сбежал и прискакал в родную деревню (Сумки?) где его считали погибшим
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тайшин Платон Фёдорович

Мать ребёнка: Тайшина Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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