Кишкичева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.04.1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кишкичева Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович
Рождение ребёнка
?.06.1901
Дочь: Кишкичева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович
Рождение ребёнка
?.12.1905
Дочь: Кишкичева Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович
Рождение ребёнка
12.04.1907
Сын: Кишкичев Иоанн (Иван) Константинович
Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович
Рождение ребёнка
10.07.1911
Сын: Кишкичев Владимир Константинович
Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович
на сайте память народа 15.07
Смерть
Неизвестно