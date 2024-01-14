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Кишкичева Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

77 и 79?
Бракосочетание
19.04.1898

Муж: Кишкичев Константин Зосимович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кишкичева Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович

Рождение ребёнка
?.06.1901

Дочь: Кишкичева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович

Рождение ребёнка
?.12.1905

Дочь: Кишкичева Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович

Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Кишкичев Иоанн (Иван) Константинович

Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович

Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Кишкичев Владимир Константинович

Отец ребёнка: Кишкичев Константин Зосимович

на сайте память народа 15.07
Смерть
Неизвестно
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