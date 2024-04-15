Ермоленко Анисья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Анисья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ермоленко Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Ермоленко Моисей Александрович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ермоленко Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Ермоленко Моисей Александрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Юлия Моисеевна

Отец ребёнка: Ермоленко Моисей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Моисей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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