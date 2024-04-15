Ермоленко Анисья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ермоленко Моисей Александрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ермоленко Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Ермоленко Моисей Александрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Юлия Моисеевна
Отец ребёнка: Ермоленко Моисей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно