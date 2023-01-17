Кочетова-Александрова (Соколова) Александра Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова-Александрова (Соколова) Александра Дормидонтовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.10.1833

Дата смерти

04.11.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1853
Берлин, Германия
Место жительства
С 1853
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1865 по 1902
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.11.1902
Москва, город федерального значения Москва
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