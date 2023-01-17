Кочетова-Александрова (Соколова) Александра Дормидонтовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1833
Дата смерти04.11.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1853
Берлин, Германия
Место жительства
С 1853
Место жительства
С 1865 по 1902
Смерть
04.11.1902