Dyck Bernhard Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Dyck Bernhard

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1791, Широкое

Супруги
(Klassen) Maria1813 г.р.
Дети
Dyck Johann03.06.1839 г.р.
Ens Wiebe (Dyck) Maria B03.06.1839 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Жена: (Klassen) Maria

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
03.06.1839

Сын: Dyck Johann

Мать ребёнка: (Klassen) Maria

Зелёный Гай, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
03.06.1839

Дочь: Ens Wiebe (Dyck) Maria B

Мать ребёнка: (Klassen) Maria

Зелёный Гай, Дніпропетровська область

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