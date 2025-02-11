Dyck Bernhard
мужской, родился Около 1791, Широкое
Супруги
(Klassen) Maria1813 г.р.
Дети
Dyck Johann03.06.1839 г.р.
Ens Wiebe (Dyck) Maria B03.06.1839 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Жена: (Klassen) Maria
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1839
Сын: Dyck Johann
Мать ребёнка: (Klassen) Maria
Зелёный Гай, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.06.1839
Дочь: Ens Wiebe (Dyck) Maria B
Мать ребёнка: (Klassen) Maria
Зелёный Гай, Дніпропетровська область