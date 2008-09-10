Прохоров Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения05.04.1951
Дата смерти10.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951
Рождение ребёнка
05.04.1988
Дочь: Ульянова (Прохорова) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Прохорова Тамара Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.03.1999
Сын: Прохоров Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Прохорова (Струкова) Елена Алексеевна
Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
10.09.2008