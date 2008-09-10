Прохоров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Владимир Иванович

Прохоров Владимир Иванович

Место рождения

Курасовский, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

05.04.1951

Дата смерти

10.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951

Отец: Прохоров Иван Дмитриевич

Мать: Прохорова (Праведникова) Таисия Даниловна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.04.1988

Дочь: Ульянова (Прохорова) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Прохорова Тамара Спиридоновна

Рождение ребёнка
18.03.1999

Сын: Прохоров Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Прохорова (Струкова) Елена Алексеевна

Яя, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
10.09.2008
Курасовский, Томский округ, Сибирский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.