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Штепа Мария Ивановна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Штепа Павел Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1770

Сын: Штепа Никита Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Сын: Штепа Игнатий Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Сын: Штепа Иван Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Сын: Штепа Нестор Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Феодора Кирилловна

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789

Сын: Штепа Кондрат Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Сын: Штепа Антоний Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Штепа Степан Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Штепа Семеон Кириллович

Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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