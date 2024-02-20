Штепа Мария Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Феодора Кирилловна
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мартыненко Стефанида Кирилловна
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Штепа Кирилл Михайлович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно