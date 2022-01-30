Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Каблучая Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гилей Мария Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Бойко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бойко Василий
Смерть
Неизвестно