Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1900

Дочь: Каблучая Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Бойко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гилей Мария Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий

Смерть
Неизвестно
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